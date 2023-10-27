Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украину к мирным переговорам с Россией «без предварительных условий». По его мнению, имеющиеся у Киева вопросы о судьбе Донбасса и Крыма необходимо обсуждать за столом переговоров, чтобы «никто не воевал и не гибли люди».

Он заявил, что обстановка на фронте «очень серьезная», стороны «стоят лоб в лоб насмерть». По его мнению, Украина может оказаться в опасной ситуации, когда у нее «будет оружие, но не будет людей». Переговоры Москвы и Киева были заморожены весной 2022 года, в сентябре того же года украинских президент Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности возобновить переговорный процесс.

«Ближний Восток, если взорвется, то там будет жарко всем. Он будет подогревать и нас, и туда дальше на север все страны. Как там будет развиваться ситуация, одному богу известно», – сказал белорусский президент. headtopics.com

Выходом из ближневосточного кризиса глава Белоруссии назвал создание Палестинского государства. Он заступился за генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, который ранее заявил, что нападению радикальной организации ХАМАС на Израиль предшествовали 56 лет жизни палестинцев под «удушающей оккупацией». По словам Лукашенко, палестинцы «живут в жутких условиях», и необходимо «раз и навсегда» договориться о создании государства.«У них выборы.

При этом Лукашенко отметил, что многие говорят о выгоде противостояния Израиля и ХАМАС для России, так как оно отодвинуло на второй план боевые действия на Украине. Европа придет к России Евросоюз должен продолжать свое существование, так как является одной из «опор планеты» наряду с США, Россией, Китаем и Индией и другими крупными державами, заявил Лукашенко. headtopics.com

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