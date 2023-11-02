Перезапуск магазинов Adidas в РФ может произойти весной

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Открытие в РФ магазинов Adidas под новым названием возможно весной следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталию Кермедчиеву.

Как рассказала собеседница агентства на международной выставке Mallpic, права на субаренду помещений магазинов Adidas выкуплены структурой Якова Панченко, которому принадлежат «Стокманн» и Lamoda. «Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины», - сообщила Кермедчиева.

Согласно ее сведениям, в следующем году возможен перезапуск десятков магазинов сети, первые из которых предполагается открыть в Москве. Решение о новом названии магазинов пока не принято. Оцените материал Оставить комментарий (0) магазиныAdidas headtopics.com

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