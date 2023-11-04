Переброска F-35 на авиабазу Великобритании является усилением военного давления на Россию

Переброска F-35, способных нести ядерное оружие, является усилением военного давления на Россию. Кроме того, НАТО продолжает уплотнение и организацию новых серий учений, а также повышение их масштаба. Всё это является частью политики Запада по сдерживанию России, поэтому «все необходимые военно-технические меры предосторожности будут приняты», заявил дипломат
. Он отметил, что решение о переброске американских истребителей на авиабазы Великобритании будет учтено при военном планировании и подготовке войск. «То есть во всем том, что составляет деятельность вооруженных сил, которая должна принимать во внимание изменение обстоятельств, в том числе военной обстановки и размещения дополнительных военных потенциалов, которые могут нам угрожать», — заявил Грушко. Ранее, 30 августа, The Telegraph сообщила, что США планируют перебросить 54 истребителя F-35 на авиабазу Лейкенхит Королевских военно-воздушных сил Великобритании. Новые самолеты должны заменить находящиеся в настоящий момент на базе F-15. «Там (на авиабазе Лейкенхит. — Ред.) будут базироваться F-35. Они уже были развернуты и прибудут в конце этого года, если не где-то в 2024 году», — приводит газета слова военного источник
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