Первое «класико» сезона! Забьёт ли Беллингем и что придумает Хави? LIVE

Сегодня, 28 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом». Встреча начнётся в 17:15 по московскому времени и пройдёт на стадионе «Олимпик Люьис Компанис» в столице Каталонии. В прямом эфире встречу«Реал» лидирует в Примере, а «Барса» отстаёт на два очка. Но прямо сейчас другой каталонский клуб – «Жирона» – является главным преследователем команды.

У хозяев это Жюль Кунде, Серхи Роберто, Педри и Шади Риад, а у гостей – Тибо Куртуа и Эдер Милитао. На фоне таких новостей готовность Роберта Левандовского и Джуда Беллингема очень радует: эти ребята просто обязаны показать красивую игру.

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