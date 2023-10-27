Пеп о словах Пельистри о том, что в Манчестере не видно людей в футболках «Сити»: «Спрошу у Puma, что случилось. Если этот парень и его девушка в это верят

Почеттино о матче «Челси» в канун Рождества: «У меня с женой 31-я годовщина. Думаю, мне не удастся убедить ее приехать в Вулверхэмптон»

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Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм» Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны» headtopics.com

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