Пентагон запускает инструмент для отчетности об НЛО: “Мы кое-что выяснили»

Министерство обороны США запустило онлайн-инструмент отчетности о некоторых встречах с неопознанными аномальными явлениями, ранее известными как НЛО, в рамках расширения своих усилий по обеспечению большей прозрачности в своих исследованиях неизвестных феноменов.

Как пишет The Guardian, только действующие или бывшие федеральные служащие или те, кто “непосредственно осведомлен о программах правительства США или деятельности, связанной с неопознанными аномальными явлениями (UAP), начиная с 1945 года”, пока имеют право использовать защищенную форму, которая была опубликована во вторник на веб-сайте министерства обороны с несколько мягким названием “Управление по разрешению аномалий во всех доменах” (ААRО).

По словам американских чиновников, в ближайшее время появится возможность для общественности представлять отчеты. Этот шаг означает, что правительство США постепенно приближается к выполнению своего обещания о полной открытости в отношении того, что оно знает или не знает, обо всем - от странных вспышек в небе до возможности существования инопланетной жизни и наблюдений необычных летательных аппаратов. headtopics.com

Запуск инструмента последовал за назначением в прошлом месяце бывшего представителя Пентагона Марка Макинерни первым директором НАСА по исследованиям UAP и обещанием космического агентства привлечь всемирную армию гражданских наблюдателей за небом для улучшения своих наблюдений и анализа незнакомого.

Новая форма, как говорится на веб-сайте AARO, “предназначена в качестве начальной точки контакта ... она не предназначена для передачи потенциально конфиденциальной или секретной информации”. В нем говорится, что информация из вторых рук о UAP или встречах с ними не приветствуется. Шон Киркпатрик, директор AARO, заявил журналистам во вторник, что информация из первых рук, особенно о программах UAP, связанных с участием правительства, определенно есть, и к ней будут относиться деликатно и конфиденциально. headtopics.com

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