Пентагон заявил, что в США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы B61

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.

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ТАСС »

Новый спикер конгресса США отметил тревожную деталь в поведении БайденаНовый спикер Конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу Fox News заявил, что в силу возраста в поведении главы Белого дома Джо Байдена заметно... Прочитайте больше ⮕

Байден приказал нанести удары по иранским объектам в СирииПентагон заявил, что по приказу американского президента Джо Байдена вооружённые силы США нанесли авиаудары по иранским объектам в Сирии. Об этом... Прочитайте больше ⮕

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Джонсон пообещал вынести на рассмотрение законопроект о поддержке ИзраиляНовый спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон 25 октября заявил, что в первую очередь намерен вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля. Прочитайте больше ⮕

Байден: Израиль должен соблюдать правила ведения войны в ГазеПрезидент США Джо Байден заявил, что боевики ХАМАС прикрываются мирными палестинцами, что является проблемой для Израиля Прочитайте больше ⮕

Новый премьер-министр Словакии отказался предоставлять военную помощь УкраинеНовый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет оказывать военную помощь Украине Прочитайте больше ⮕