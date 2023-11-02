Пентагон отреагировал на атаки по базам США на Ближнем Востоке

Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. О такой реакции со ссылкой на официальных лиц сообщает The Hill.

Дополнительные силы призваны «помочь с обезвреживанием взрывоопасных предметов, связью и другими средствами поддержки войск, уже находящихся в регионе», уточнил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер. Он подчеркнул, что военные «совершенно точно» не отправятся в Израиль, а предназначаются «для поддержки региональных усилий по сдерживанию враждебных США сил».

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