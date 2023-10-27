Пентагон модернизирует бомбу B61, являющуюся основным ядерным оружием США

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Пентагон модернизирует бомбу B61, которая является основным ядерным оружием Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

По его данным, США модернизируют бомбу в вариант B61-13, если конгресс одобрит эту инициативу и выделит для ее реализации необходимые средства. Отмечается, что новый вариант бомбы заменит часть запасов B61-7. Она будет иметь такую же мощность при более высоких показателях безопасности и точности.

В Пентагоне сообщили, что решение о модернизации B61 не связано с отдельными международными событиями, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире». В октябре американские конгрессмены заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США на случай конфликта с Россией и Китаем. headtopics.com

Ранее глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов сообщил, что Россия вынуждена учитывать совокупный ядерный арсенал США, Великобритании и Франции.

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