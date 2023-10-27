Пентагон заявил о планах модернизировать главную термоядерную бомбу B61

В документе отмечается, что работы начнутся в случае одобрения Конгресса и выделения соответствующих средств.

Предполагается, что обновленная бомба сохранит мощность, но приобретет более высокие показатели безопасности и точности. Пентагон подчеркивает, что решение о модернизации не является реакцией на какие-либо международные события. В тоже время американское оборонное ведомство признает, что это отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире.

Бомба В61 была принята на вооружение в 1968 году и является основным ядерным оружием стратегическим сил США. Испытания новейшей 12-й модификации бомбы проводились в 2015 году.

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