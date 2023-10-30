Пенсионер из российского города оставил без тепла целый подъезд

В Новокузнецке пенсионер оставил без тепла жильцов целого подъезда многоквартирного дома. О происшествии в российском городе сообщает газета «А42». По вине мужчины произошла коммунальная авария, из-за которой отключилось отопление. Чтобы провести ремонтные работы, сотрудникам управляющей компании пришлось отключить отопление по всему стояку.

Пенсионера несколько раз предупредили, что при дальнейшем отказе открыть дверь ее придется вскрыть, однако он не захотел идти рабочим навстречу. «В результате дверь была вскрыта, и под контролем судебного пристава-исполнителя специалисты провели ремонтные работы по стояку отопления. В квартиры жителей подъезда вновь вернулось тепло», — рассказали в ГУФССП по региону. Ранее в Калуге неизвестные украли трубу и оставили многоквартирный дом без отопления.

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