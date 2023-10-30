Певец Прохор Шаляпин проиграл соцработнику в музыкальном шоу

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. В очередном выпуске вокального телешоу «Перепой звезду» певец Прохор Шаляпин уступил соцработнику Владиславу Синицыну, который обыграл популярного артиста.

Музыкальный руководитель центра соцпомощи вышел на сцену со знаменитой композицией «Калинка», его соперником стал Прохор Шаляпин, вышедший на сцену в царском облачении. Оба участника музыкального шоу при этом признались, что не ожидали увидеть перед собой такого противника. Ранее Прохор Шаляпин признался, что сейчас его заработки не такие, как прежде, поэтому живет он скромно. По его словам, доход ему приносит участие в съемках развлекательных передач.

Напомним, в 2021 году, после смерти жены Прохор Шаляпин купил Mercedes за 15 млн рублей. Ряд блогеров тогда предположили, что артист продал четыре столичных квартиры, которые ранее на него оформила супруга, а на вырученные средства купил дорогую иномарку. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Прохор Шаляпин проиграл соцработнику с разгромным счетом в музыкальном шоуРоссийский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин проиграл своему оппоненту, музыкальному руководителю центра социальной помощи в шоу «Перепой звезду». Победителем стал 20-летний соцработник из Тамбова Владислав Синицын. Он обыграл артиста с разгромным счетом 5:0. Прочитайте больше ⮕

Прохор Шаляпин надел наряд царя, но проиграл соцработнику в вокальном телешоуВ новом выпуске вокального шоу «Перепой звезду» певец Прохор Шаляпин уступил соцработнику Владиславу Синицыну со счетом 0:5 по итогам музыкальной битвы. Прочитайте больше ⮕

Хави о моменте Тчуамени и Араухо: «В раздевалке говорят о пенальти, но «Барса» проиграла не из-за арбитра»Каталонский клуб проиграл со счетом 1:2 в класико в матче Ла Лиги. Прочитайте больше ⮕

Гендиректор «Спартака»: «Место в таблице явно ниже, чем мы ожидали. Зарема? Нет смысла комментировать слова отдельных болельщиков»«Спартак» в субботу в 13‑м туре РПЛ на выезде проиграл «Факелу» (0:2). Прочитайте больше ⮕

Перепой звезду! Выпуск от 29.10.2023Музыкальное шоу, в котором обычные люди бросают вызов профессионалам и доказывают, что способны петь лучше, продолжается. В четвертом выпуске шоу вместе с любителями пения выступают Вадим Казаченко, Дмитрий Колдун, Ирина Салтыкова, Миша Марвин, Мариам Мерабова, Авраам Руссо, Екатерина Гусева и Прохор Шаляпин. Прочитайте больше ⮕

«Ак Барс» в гостях уступил «Нефтехимику» в матче КХЛ, «Северсталь» одолела «Автомобилист»Казанский «Ак Барс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. Прочитайте больше ⮕