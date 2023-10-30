Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Известно, что под названием одноименного хита музыкант будет продавать алкоголь, в том числе вина, ликеры и медовуху.

Под маркой «Выпьем за любовь» также будет возможно проводить маркетинговые исследования. Исключительное право на бренд будет действовать до 2033 года. Комментария от Николаева на момент написания новости не поступало. В сентябре стало известно о том, что Игорь Николаев подал заявку в Роспатент для регистрации товарного знака «Выпьем за любовь». Отмечается, что известный артист подал заявку еще в начале апреля 2023 года.

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