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Певец Крис Браун бутылкой избил своего приятеля до потери сознания

 / Источник: lentaruofficial

Американский певец Крис Браун до потери сознания избил своего приятеля. Заявление подал мужчина по имени Эйб Дио. Пострадавший заявил, что в феврале 2023 года он отдыхал в одном из ночных клубов Лондона с Брауном, когда артист неожиданно начал избивать его бутылкой текилы.

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lentaruofficial

Американский певец Крис Браун до потери сознания избил своего приятеля. Об этом пишет TMZ со ссылкой на судебный иск. Заявление подал мужчина по имени Эйб Дио. Пострадавший заявил, что в феврале 2023 года он отдыхал в одном из ночных клубов Лондона с Брауном, когда артист неожиданно начал избивать его бутылкой текилы. Дио отметил, что в определенный момент он потерял сознание. Однако Браун продолжал наносить ему побои побои, а также якобы наступил на него.

После инцидента Дио госпитализировали с рассечением головы и порванными связки на ноге. В своем иске он отдельно указал, что знает Брауна как минимум семь лет и думал, что знаменитый исполнитель приближался к нему, чтобы по-дружески обняться. В марте этого года Крис Браун стал причиной разрыва пары после того, как станцевал приватный танец фанатке во время своего концерта в рамках тура Under The Influence. Музыкант пригласил девушку на сцену, усадил на стул и начал танцевать.

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