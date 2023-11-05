Певец травмировался на концерте в Кремлевском дворце

Когда певец спел фразу «я русский», он нажал на красную кнопку, которую ему вынес в чёрном чемодане человек в костюме охраны. После этого на сцене вспыхнули огни фейерверка.травмировался на своём концерте в Государственном Кремлевском дворце. Во время исполнения одной из песен артиста провели по дорожке из битого стекла с повязкой на глазах, в результате чего он поранил левую ногу. Однако певец не остановил концерт.

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