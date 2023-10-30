Пашинян назвал три принципа урегулирования отношений с Азербайджаном

в ходе выступления в парламенте на слушаниях по бюджету на 2024 год заявил, что Ереван и Баку согласовали три принципа для достижения мирного договора с Азербайджаном. Его слова привёлПервый принцип — это признание территориальной целостности. По словам Пашиняна, исходить следует из того, что территория Армении составляет 29,8 тысячи квадратных километров, а Азербайджана — 86,6 тысячи квадратных километров.

В качестве второго принципа Пашинян сослался на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, которая, по его мнению, должна стать основой для делимитации и демаркации государственной границы. Третий принцип должен базироваться на открытии всех региональных коммуникаций, основывающихся на взаимном уважении суверенитета, юрисдикции и законодательств Армении и Азербайджана.В начале октября этого года Пашинян во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

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