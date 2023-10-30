Пациентке сломали челюсть молотком в ростовской стоматологии

В Ростове стоматологическая клиника отказывается выплачивать пациентке компенсацию, присужденную судом, за сломанную молотком челюсть. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Жительница Ростова удаляла в стоматологии зуб мудрости. Во время процедуры врач сообщила, что нужно удалить еще один здоровый зуб, во время второго приема потребовалось удаление остатков корней. В течение двух часов стоматолог удаляла зуб с помощью специального молотка, сломала женщине челюсть и повредила тройничный нерв.

Ростовчанка обратилась с иском в суд, клинику обязали выплатить 74 тысячи рублей компенсации, однако решение суда стоматологию не устроило, они намерены его обжаловать.Ранее в Волгограде челюстно-лицевой хирург изувечил пациента и попал под следствие. headtopics.com

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