Патриарх Кирилл объяснил, кто и зачем спровоцировал события в Дагестане

«Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — считает патриарх.

Клирик расценил случившееся в Махачкале как попытку рассорить живущих в РФ мусульман и иудеев, которые, по словам главы РПЦ, веками поддерживали добрые отношения. Он подчеркнул, что невинные люди, приехавшие в Дагестан, не могут нести ответственность за то, что происходит на Ближнем Востоке.

В заключение патриарх Кирилл призвал соотечественников укреплять межрелигиозный мир в стране и препятствовать планам его подорвать. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их. headtopics.com

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

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