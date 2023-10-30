Патриарх Кирилл выступил с заявлением в связи с событиями в Махачкале

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с событиями на территории аэропорта Уйташ в Махачкале 29 октября 2023 года.

«Со скорбью узнал о беспорядках в аэропорту Уйташ, в результате которых пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Молюсь об исцелении всех, кто пребывает в больнице. Выражаю поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки, и призываю прислушаться к их словам», - говорится в заявлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте патриархии.

Предстоятель Русской православной церкви расценил случившееся как «попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества». По словам патриарха, нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей, прибывших в Дагестан, которые «не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке». headtopics.com

Патриарх Кирилл призвал всех соотечественников — православных, мусульман, иудеев — «ценить и всеми силами укреплять межрелигиозный мир, построенный многими поколениями наших предков, и противостоять всевозможным планам его подорвать».

Оцените материал Оставить комментарий (0) Махачкалапатриарх Московский и всея Руси КириллДагестанбеспорядки

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

НХЛ выступила с заявлением в связи со смертью экс-игрока «Питтсбурга»Национальная хоккейная лига выступила с заявлением в связи со смертью бывшего нападающего «Питтсбург Пингвинз» Адама Джонсона. Прочитайте больше ⮕

В связи с событиями в Махачкале возбуждено уголовное дело о беспорядкахГлавы кавказских регионов призывают не поддаваться на провокации Прочитайте больше ⮕

«Барселона» будет расследовать расистские оскорбления в адрес Винисиуса«Барселона» выступила с официальным заявлением в связи с расистскими оскорблениями в адрес бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время «эль класико». Прочитайте больше ⮕

Москалькова призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокацииУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с событиями в аэропорту Махачкалы призвала жителей Дагестана не поддаваться на провокации. Прочитайте больше ⮕

В Китае заговорили об окончании контрнаступления ВСУ в связи с событиями в СШАИзбрание нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, возможно, послужит окончанием наступления украинских войск. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP). Прочитайте больше ⮕

В EIHL и «Шеффилде» выразили соболезнования в связи с кончиной форварда ДжонсонаВ пресс-службе «Шеффилда» выразили соболезнования в связи с кончиной нападающего «Ноттингем Пантерз» Адама Джонсона. Прочитайте больше ⮕