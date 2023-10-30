Патриарх Кирилл назвал провокацией события в Дагестане

События в Дагестане спровоцировали «силы, которые не гнушаются ничем». Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — пояснил он. Он также пояснил, что расценивает произошедшее, как попытку посеять рознь между мусульманами и иудеями, живущими в России. Кирилл отметил, что моральных оправдания для тех, кто планировал на падение на прибывших в Дагестан людей, нет.

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