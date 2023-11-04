Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл, что подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери будет размещен в Казанском храме на Красной площади

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскрыл, что подлинник чудотворной Казанской иконы Божией Матери разместят в Казанском храме на Красной площади. Его слова приводит ТАСС. По его словам, чудотворная икона будет возвращена в собор, где должна была располагаться изначально. 4 ноября патриарх Кирилл представил в Успенском соборе Московского Кремля оригинальную икону Казанской Божией Матери — она считалась утерянной более 100 лет назад

. Он назвал событие историческим и заключил, что представленная икона является национальной святыней. Доподлинно происхождение образа неизвестно. Существует гипотеза, что он был привезен в Казань сразу после взятия города Иваном Грозным в 1552 году

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