Пассажирский автобус и автомобиль «с мигалкой» столкнулись в центре Москвы

Легковой автомобиль «с мигалкой» и пассажирский автобус столкнулись вечером в пятницу, 27 октября, в центре Москвы на Таганской улице. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия, на которых видно, что обе машины получили серьезные повреждения.

По информации столичного дептранса, инцидент произошел около 20.10, в районе дома №9. Легковушка столкнулась с автобусом маршрута е70. По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением. В результате пострадали три человека — водитель легковушки и два пассажира автобуса. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 25 октября, в Челябинске 12 человек пострадали из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем. Инцидент произошел около 07:30 по местному времени (05:30 по мск) на мосту путепровода Челябинск-Главный. headtopics.com

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