Пассажирский самолет сел с лопнувшим колесом и нарушил работу аэропорта

Пассажирский самолет белорусской авиакомпании Belavia сел в аэропорту Минска с лопнувшим колесом и нарушил работу авиагавани. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». Уточняется, что Boeing 737 Max 8 выполнял рейс из Стамбула в Минск в четверг, 2 ноября. При взлете у самолета лопнул пневматик колеса, это стало понятно, когда на взлетно-посадочной полосе турецкой авиагавани нашли куски резины.

Из-за неисправности воздушное судно не смогло двигаться самостоятельно, поэтому его отбуксировали с помощью тягача. Из-за того, что Boeing на время заблокировал полосу, из Минска в Москву не смог вылететь рейс российской авиакомпании, а другой самолет вынужденно ушел на запасной аэропорт в Гомель. По данным источника, аэровокзал Минска восстановил работу в штатном режиме через полтора часа после происшествия.

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