Папа Римский назвал виновников наступления темных времен

Военная промышленность виновата в разжигании конфликтов и наступлении темных времен. Ответственных назвал Папа Римский Франциск в интервью RAI. По мнению понтифика, мир находится в состоянии войны и виной тому наиболее прибыльная на данный момент военная промышленность. «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко и в самый темный час добавлю: лишнее поражение», — добавил он.

Он также призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, потому что все решения должны достигаться диалогом. «Война — это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», — сказал Папа. Ранее Папа Франциск призвал радикальное палестинское движение ХАМАС отпустить израильских заложников.

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