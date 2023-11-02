Папа Римский Франциск назвал Диего Марадону неудачником

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Папа Римский Франциск в интервью телеканалу Rai 1 решил не называть аргентинцев Лионеля Месси и Диего Марадону лучшими футболистами.

«Как игрок Марадона велик. Но как человек он неудачник… Месси – очень правильный, это джентльмен», – сказал священнослужитель. Понтифик отметил величие бразильца Пеле, назвав его человеком сердца. По мнению священника, спортсмен потерпел неудачу как человек, футболист оступился, и те, кто его восхвалял, ему не помогли.

Ранее футболист сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в восьмой раз за свою карьеру, тем самым установив новый мировой рекорд.

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