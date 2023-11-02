Папа Римский заявил о наступлении в мире темных времен

Папа призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, потому что все решения должны достигаться посредством диалога. «Война — это поражение, - подчеркнул он. - Два народа должны жить вместе». По его словам, необходимо мудрое решение – «два народа, два государства».

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GAZETARU: Папа Римский заявил, что в мире настали темные временаПапа Римский Франциск заявил о начале темных времен. Слова папы приводит ANSA .

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LENTARUOFFİCİAL: Папа Римский назвал виновников наступления темных временПапа Римский Франциск заявил о наступлении темных времен и обвинил в этом аоенную промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход. От также призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию, потому что война — это поражение, а все решения должны достигаться диалогом.

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GAZETARU: Папа Римский Франциск назвал Марадону неудачникомПапа Римский Франциск в интервью телеканалу Rai 1 заявил, что аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона не являются лучшими футболистами, отметив величие бразильца Пеле.

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ИЗВЕСТИЯ: «Наша задача — не ждать конца, а удержать нашу веру, государство, культуру, язык»Артем Саграда — о роли рэпа в современном мире, пророчествах Библии и неоднозначных англицизмах

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MKOMSOMOLETS: Шойгу заявил о безуспешном наступлении ВСУ на трех направленияхУкраинская армия безуспешно предпринимает попытки атаковать на трех направлениях: запорожском, донецком и херсонском

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ВЕСТИ: Пентагон: сегодняшние битвы определят глобальную безопасностьШеф Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Сенате США заявил, что 'сегодняшние битвы' и поддержка Вашингтоном Украины и Израиля определят глобальную безопасность в мире в последующие годы.

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