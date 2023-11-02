Папа Римский заявил, что в мире настали темные времена

По словам папы, со времен окончания Второй мировой войны темные времена в мире не прекращались, поскольку войны не останавливались. Понтифик отметил, что в Европе чутко реагируют на украинский и ближневосточный конфликты, поскольку они близко расположены, и напомнил, в мире продолжается множество других конфликтов, о которых говорят меньше, в том числе в Йемене и Мьянма.

«Война - это поражение. Я воспринял это как еще одно поражение. Мир находится в состоянии войны, но за ней стоит военная промышленность», — подчеркнул он.Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

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