Панарин стал восьмым игроком в истории «Рейнджерс», достигшим отметки в 20 очков за 12 матчей

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 5:2 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий, он также записал в свой актив результативную передачу. На его счету в нынешнем сезоне 20 очков (7+13). Таким образом, Панарин — первый игрок в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет и восьмой в истории клуба, кому хватило 12 матчей со старта сезона, чтобы достичь отметки в 20 очков.

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