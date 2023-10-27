Памфилова отказалась уходить на пенсию после выборов 2024 года

Напомним, что Элла Памфилова занимает пост председателя ЦИК России с 28 марта 2016 года. 12 сентября она отметила 70-летний юбилей.

Тогда она попросила коллектив вместо традиционных цветов и подарков собрать, медикаменты для бойцов - участников СВО. Об этом сообщалось в Телеграм-канале ведомства.

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