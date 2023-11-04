Палата представителей США одобрила законопроект о выделении военной помощи Израилю на сумму $14,3 млрд, в котором отсутствует поддержка Украины. Таким образом республиканцы в конгрессе ответили на план администрации Байдена объединить выделение помощи Украине и Израилю. По мнению политологов, администрация Байдена, скорее всего, найдёт способ помочь киевскому режиму, однако теперь объёмы финансирования придётся пересмотреть, а выделение помощи может затянуться
.Палата представителей конгресса США одобрила предложенный республиканцами отдельный законопроект о выделении Израилю $14,3 млрд помощи, в котором не содержится положений о помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате конгресса законопроект должен поступить на рассмотрение в сенат конгресса США. Недавно избранный спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон призвал верхнюю палату конгресса и администрацию Байдена как можно скорее одобрить документ. «Сенат и Белый дом не могут упустить этот момент, и я призываю их действовать быстро и принять этот законопроект, как сделала палата представителей», — заявил он. Стоит отметить, что ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что не будет выносить этот документ на голосование из-за отсутствия в нём пункта о помощи киевскому режиму. «Суть в том, что это несерьёзное предложение», — пояснил Шуме
Россия Последние новости
Написать комментарий
:
Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »
IA_REGNUM: В США одобрили законопроект о помощи Израилю без упоминания УкраиныПалата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором отсутствует упоминание Украины. Об этом...
Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »
Источник: IA_REGNUM | Прочитайте больше »
Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »
Источник: Известия | Прочитайте больше »
Источник: lifenews_ru | Прочитайте больше »