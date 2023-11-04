Палата представителей США одобрила законопроект о выделении военной помощи Израилю на сумму $14,3 млрд, в котором отсутствует поддержка Украины. Таким образом республиканцы в конгрессе ответили на план администрации Байдена объединить выделение помощи Украине и Израилю. По мнению политологов, администрация Байдена, скорее всего, найдёт способ помочь киевскому режиму, однако теперь объёмы финансирования придётся пересмотреть, а выделение помощи может затянуться

.Палата представителей конгресса США одобрила предложенный республиканцами отдельный законопроект о выделении Израилю $14,3 млрд помощи, в котором не содержится положений о помощи Украине. В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате конгресса законопроект должен поступить на рассмотрение в сенат конгресса США. Недавно избранный спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон призвал верхнюю палату конгресса и администрацию Байдена как можно скорее одобрить документ. «Сенат и Белый дом не могут упустить этот момент, и я призываю их действовать быстро и принять этот законопроект, как сделала палата представителей», — заявил он. Стоит отметить, что ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что не будет выносить этот документ на голосование из-за отсутствия в нём пункта о помощи киевскому режиму. «Суть в том, что это несерьёзное предложение», — пояснил Шуме

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MKOMSOMOLETS: Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без упоминания УкраиныПалата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила законопроект о выделении помощи Израилю объемом около в 14,3 миллиарда долларов

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IA_REGNUM: В США одобрили законопроект о помощи Израилю без упоминания УкраиныПалата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором отсутствует упоминание Украины. Об этом...

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IA_REGNUM: В США одобрили законопроект о помощи Израилю без упоминания УкраиныПалата представителей Соединённых Штатов Америки одобрила законопроект о выделении помощи Израилю, в котором отсутствует упоминание Украины. Об этом...

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ВЕСТИ: Палата представителей одобрила проект помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания УкраиныПалата представителей США, контролируемая Республиканской партией, одобрила законопроект о предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов. Украина в данном проекте не упоминается.

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ИЗВЕСТИЯ: Палата представителей одобрила законопроект о помощи Израилю без упоминания УкраиныПалата представителей конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделение $14,3 млрд помощи Израилю, не содержащий упоминания Украины. Об этом свидетельствуют результаты прошедшего 2 ноября голосования, опубликованные в издании The Hill.Так, проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196.

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LİFENEWS_RU: Палата Конгресса США одобрила проект о выделении помощи Израилю, но без УкраиныКонтролируемая республиканцами нижняя палата американского парламента одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объёмом примерно в 14,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что в этом документе отсутствует пункт о поддержке Украины.

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