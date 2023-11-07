Падение обломков беспилотников в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о падении обломков сбитых над Крымом беспилотников в частном секторе города. В результате падения обломков беспилотника во дворе частного дома в Орловке, по данным губернатора Севастополя, пострадал мужчина. «Пострадал мужчина. У него перелом руки. Угрозы жизни нет», — сообщил Михаил Развожаев. Ранее губернатор заявлял о падении обломков сбитого беспилотника на крышу частного дома в Андреевке и в районе Качи.

Развожаев также добавил, что серьезных повреждений зданий и коммуникаций в Севастополе не зафиксировано

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