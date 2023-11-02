Павлович и Аспиналл — главный бой ноября. Изучаем все детали битвы великанов за пояс

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) состоится грандиозный турнир UFC 295. Изначально возглавить его должны были, но Джонс неожиданно получил серьёзную травму и выбыл, а Миочич отказался драться со страхующим титульный бой Сергеем Павловичем. Турнир едва не лишился топового события, но Павловичу всё же нашли соперника: четвёртый номер рейтинга тяжеловесовсогласился выступить в бою за титул временного чемпиона организации.

Возможно, поэтому Павлович и согласился второй раз страховать титульный поединок, хотя уже давно заслужил подраться за пояс. Чувствовал Сергей, что что-то может пойти не так и ему всё-таки выпадет шанс.

Шанс выпал. Да, титул на кону в поединке с Аспиналлом будет стоять временный, но значения это не имеет. Да и в целом непонятно, захочет ли теперь Джонс возвращаться в октагон, а Стипе, похоже, кроме поединка с Джонсом, ничего не интересует. Поэтому временный пояс впоследствии вполне может стать полноценным.И оспорят его два самых явных претендента на данный момент. headtopics.com

«Я действительно считаю, что Павлович – самый опасный боец в UFC. Поединок будет непростым – причём как для меня, так и для него. У меня в среднем самые короткие по продолжительности бои в UFC, а он на втором месте по этому показателю. Просто невероятно. Мы оба взрывные финишёры. Полагаю, в этом бою будет финиш. Он закончится досрочно», — сказал Аспиналл на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Тут нужно сказать, что на бумаге Аспиналл выглядит более разносторонним бойцом: из 13 побед 10 он одержал нокаутами, а ещё 3 – сабмишенами, в том числе над Александром Волковым. Павлович же побеждал либо нокаутами (15 раз), либо решением (3 раза). Да и в целом британец готов к борьбе больше, чем россиянин: всё-таки у Тома чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. headtopics.com

Зато у Павловича будет явное преимущество в габаритах: размах рук у россиянина на 15 см больше, чем у соперника. И, конечно, Сергей непременно будет готов этим воспользоваться, чтобы отправить британца в нокаут.Турнир UFC 295 пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Предварительный кард турнира начнётся в 4:00 мск, основной – в 6:00.

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