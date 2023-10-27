Павел Котов: «У ATP очень странная любовь к тому, чтобы на двух турнирах, которые идут друг за другом, давать абсолютно разные мячи»

Малый итоговый турнир WTA. Касаткина, Хаддад Майя, Чжу Линь, Чжэн Циньвэнь сыграют в полуфинале, Самсонова и Кудерметова не вышли из группы

Хаддад Майя о выходе в финал малого итогового в паре с Кудерметовой: «У меня еще много сил и энергии. С Вероникой приятно делить корт»Медведев о жалобах на мячи: «Если бы я один так думал, то никогда бы об этом не говорил. Не хочу, чтобы у меня болело плечо всю оставшуюся жизнь»

РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости

Прочитайте больше:

sportsru »

Теннисист Котов рассказал о самом ценном подарке организаторов в карьере81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о подарках, которые получал от организаторов турниров. Прочитайте больше ⮕

Теннисист Котов рассказал о самом ценном подарке от организаторов в карьере81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о подарках, которые получал от организаторов турниров. Прочитайте больше ⮕

Котов: многие люди в Швеции носят Rolex – повсюду магазины этого бренда81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о любви шведов к часам бренда Rolex. Прочитайте больше ⮕

Павел Котов раскрыл, какой урок вынес из выступления на турнире в Стокгольме81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал, какой урок вынес из выступления на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Прочитайте больше ⮕

«Он почти весь матч сгибался пополам». Котов – о проигранном финале Монфису в Стокгольме81-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов рассказал о причинах поражения в первом финале на уровне ATP в Стокгольме. Прочитайте больше ⮕

Стефанос Циципас: «Трудно найти человека, который понимает жизнь теннисиста. А у нас с Паулой нет никаких недопониманий или несовпадений»«Думаю, даже если бы мы не были теннисистами, у нас все равно была бы та же страсть и любовь друг к другу. Прочитайте больше ⮕