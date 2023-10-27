ПВО Египта сбили два беспилотника над Синайским полуостровом

По его словам, «в рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось», что два дрона «направлялись из южного района Красного моря на север».

Как заявил представитель ВС Египта, один из беспилотников был атакован за пределами воздушного пространства страны, второй упал в Табе. Ранее бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми предупредил, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться из-за нынешнего уровня насилия.

До этого сообщалось, что Египет принял «беспрецедентные меры» для укрепления своей границы с сектором Газа, отправив туда своих силовиков. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Прочитайте больше:

GazetaRu »

ПВО Египта сбили два беспилотника над Синайским полуостровомБПЛА летели из южной части Красного моря в северном направлении. Прочитайте больше ⮕

ПВО Египта сбили два дрона над Синайским полуостровомОфициальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез сообщил, что она летела из южной части Красного моря в северном направлении Прочитайте больше ⮕

Власти Египта рассказали о сбитых беспилотникахПредставитель египетских вооруженных сил рассказал, что ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Прочитайте больше ⮕

ПВО Египта сбила два дрона над СинаемСредства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Об этом 27 октября сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Прочитайте больше ⮕

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областьюСредства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в пятницу, 27 октября. Прочитайте больше ⮕

Системы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областьюРоссийские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Курской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. По их данным, попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:30 по московскому времени. Прочитайте больше ⮕