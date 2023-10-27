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ПВО Египта сбили два беспилотника над Синайским полуостровом

 / Источник: GazetaRu

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Египта сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом заявил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез, сообщил портал Sada El Balad.

Источник

GazetaRu

По его словам, «в рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось», что два дрона «направлялись из южного района Красного моря на север».

Как заявил представитель ВС Египта, один из беспилотников был атакован за пределами воздушного пространства страны, второй упал в Табе. Ранее бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми предупредил, что конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС может расшириться из-за нынешнего уровня насилия.

До этого сообщалось, что Египет принял «беспрецедентные меры» для укрепления своей границы с сектором Газа, отправив туда своих силовиков. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. headtopics.com

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

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