ПВО Египта сбили два беспилотника над Синайским полуостровом

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Египетские средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА над северо-восточным районом Синайского полуострова, заявил официальный представитель ВС Египта Гариб Абдель Хафез.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты летели из южной части Красного моря в северном направлении.

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