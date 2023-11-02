ПВО перехватила шесть беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию РФ с помощью шести беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку ВСУ атаковать объекты в Белгородской области с помощью беспилотников.

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