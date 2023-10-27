ПВО Египта сбили два дрона над Синайским полуостровом

КАИР, 27 октября. /ТАСС/. ПВО Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова, которые летели из южной части Красного моря в северном направлении. Об этом сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез.

Ранее на Синайском полуострове практически одновременно произошли два инцидента: рядом с больницей в Табе, расположенной в непосредственной близости с израильской границей, упал, как сообщал представитель ВС Египта, "неопознанный беспилотник", а в Нувейбе, приблизительно в 60 км от границы с Израилем, упал снаряд. В первом случае легкие ранения получили шесть человек. Во втором, по свидетельству телеканала, снаряд упал рядом с электростанцией Нувейбы.

Некоторое время назад МИД Израиля заявил, что, по его убеждению, йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли удар по Египту с использованием ракет и беспилотников. В заявлении ведомства указывалось, что "Израиль осуждает ущерб, причиненный силам безопасности Египта ракетами и беспилотниками, запущенными террористической организацией хуситов с намерением нанести вред Израилю". headtopics.com

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