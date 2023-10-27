ПВО Египта сбила два дрона над Синаем

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», — приводит его слова портал Sada al-Balad.

Как указал Хафез, один из беспилотников был атакован за пределами воздушного пространства Египта, второй упал в городе Таба. Роковой порог: как удар по госпиталю в Газе изменил расклады на Ближнем Востоке Чего ждать от протестов в мусульманских странах и что сейчас происходит в регионе Ранее в этот день телеканал Extra News сообщил, что в результате падения ракеты в египетской Табе на границе с Израилем пострадали пять человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. headtopics.com

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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