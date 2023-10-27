О’Мэлли — о спаррингах Чимаева и Стрикленда: спарринг и бой — это два разных вида спорта

о том, что он неоднократно побеждал в спаррингах действующего чемпиона UFC в средней весовой категории. Чимаев отмечал, что технически он находится на более высоком уровне, чем Стрикленд.

«Спарринг и настоящий бой — это, можно сказать, два разных вида спорта. Спарринг — это совсем не то же самое, что бой. Когда ты окружён зрителями, когда вокруг сияют прожекторы, ты становишься другим человеком», — сказал О’Мэлли в видео, опубликованном на его YouTube-канале.решением большинства судей победил Камару Усмана. После этого генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил о том, Чимаев будет драться с чемпионом организации в среднем дивизионе Шоном Стриклендом.

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