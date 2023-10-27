Оценена стоимость создания Российской орбитальной станции

По словам главы госкорпорации, в первые три года создания РОС — 2024-2026 годы — понадобится около 150 млрд руб.

«Эта сумма, хоть она и очень большая, но на создание самой (орбитальной) группировки будет тратиться чуть меньше половины. Огромные средства потребуются в развитие наземной космической инфраструктуры, подготовку космодрома Восточный, подготовку ракетоносителей — это комплексная работа», — сказал Борисов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции может быть выведен на орбиту в 2027 году. До этого главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что противометеороидные экраны будут использоваться на Российской орбитальной станции для защиты от метеороидов. headtopics.com

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