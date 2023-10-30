Оценены потери мирового ВВП при расколе на торговые блоки

По оценкам Всемирной торговой организации (ВТО), в случае разделения мировой экономики на два торговых блока глобальный ВВП потеряет в долгосрочной перспективе пять процентов, заявила Nikkei глава организации Нгози Оконджо-Ивеал. По словам специалиста, решения о разделении на блоки не принято, но наблюдаются «признаки очень дорогостоящей фрагментации». «Это все равно что потерять всю экономику Японии», — оценила она возможные последствия раскола.

В материале напомнили, что глобальная свободная торговля столкнулась с трудностями в 2017 году, когда президент Дональд Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства, а при Джо Байдене американцы стали ограничивать Китаю доступ к передовым технологиям в области полупроводников, заявляя о «снижении рисков». При этом больших признаков более широкой деглобализации в ВТО сейчас не видят.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

АКОРТ: часть производителей уведомила ретейлеров о росте цен на шоколадПри этом торговые сети вместе с поставщиками хотят избежать резкого роста цен. Прочитайте больше ⮕

Доброволец 'Тасман': ВСУ несут огромные потери, штурмуя позиции на клещеевском направленииВооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери при попытке взять хотя бы одну позицию российских войск на клещеевском направлении Прочитайте больше ⮕

Небольшая базука: зачем Китай решил стимулировать экономикуГосударство выпустит облигации на триллион юаней ради поддержки роста ВВП Прочитайте больше ⮕

FT: новая тактика позволяет Израилю использовать преимущество над ХАМАСПо данным газеты, подход еврейского государства в Газе основывается на стремлении 'минимизировать собственные потери' Прочитайте больше ⮕

Победный прокат Степановой и Букина на третьем этапе Гран-при РоссииНа третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию были разыграны медали в танцах на льду. Прочитайте больше ⮕

Вероника Дайнеко: «Гуменник теперь будет заниматься только спортом и учебой и не станет отвлекаться на остальное. В том числе на интервью»После короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске Гуменник идет на 5-м месте. Прочитайте больше ⮕