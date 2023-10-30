Оценена сумма ущерба, нанесенного аэропорту Махачкалы

Директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов заявил, что ущерб воздушной гавани после беспорядков оценивается в несколько миллионов рублей.Сотрудники "получили больше морального вреда, чем физического", сказал руководитель аэропорта.

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