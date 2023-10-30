«Потери ВСУ критичны для боеспособности, Украина без западной помощи восстановиться уже не сможет, и, если эта помощь вовремя не подоспеет, то, я полагаю, Украина потеряет свою боеспособность», — поделился своей точкой зрения специалист.

По словам российского полковника, западные государства неспособны предоставить бывшей советской республике помощь в необходимом Киеву объеме. Вооруженные силы Украины с начала июня предпринимают попытки наступать на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросая на линию боевого соприкосновения подразделения, прошедшие подготовку и вооруженные Североатлантическим альянсом. Как отмечал президент России Владимир Путин, ни на одном участке фронта украинские войска не смогли добиться серьезных успехов.

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