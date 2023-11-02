Охранник российской школы расстался с жизнью из-за игры с напарником в ножички

После очередного броска, по словам напарника, холодное оружие отлетело от доски и вонзилось мужчине в правую голень. Напарник вызвал скорую и, пока она ехала, пытался спасти друга. Но прибывшим медикам не удалось спасти ему жизнь. 55-летнего подозреваемого доставили в отдел, допросили и позже отпустили под подписку о невыезде. Отмечается, что оба сотрудника охраны ранее имели проблемы с законом и были судимы.

Россия Последние новости Прочитайте больше: LENTARUOFFİCİAL »

:

AİFONLİNE: Россияне не обращались в Генконсульство из-за проблем с рейсами в СтамбулеTurkish Airlines из-за технических проблем в системе регистрации отменила десятки рейсов с вылетом из Стамбула с 19:00 до 22:00.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Kicker: «Майнц» решил не расторгать контракт с Эль-Гази из-за поста в поддержку ПалестиныРуководство «Майнца» приняло решение не расторгать контракт с нидерландским вингером команды Анваром Эль-Гази из-за его публикации в поддержку Палестины в конфликте с Израилем.

Источник: championat | Прочитайте больше »

MKOMSOMOLETS: Президента Литвы возмутил пожавший руку Путину ОрбанПрезидент Литвы Гитанас Науседа во время заседании Европейского совета в Брюсселе выступил с критикой в адрес венгерского премьера Виктора Орбана из-за его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

AİFONLİNE: СК возбудил дело после массового отравления детей в училище в Подмосковье20 воспитанников кадетской школы-интерната в Луховицах госпитализировали с подозрением на ротавирус.

Источник: aifonline | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Леброн Джеймс поправил кроссовку на своей половине, сделал рывок через всю площадку и вколотил сверхуФорвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного эпизода в первой половине игры с «Клипперс».

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

GAZETARU: На Украине заявили, что ВСУ «становятся добычей» российской авиацииВооруженные силы Украины (ВСУ) не способны бороться с ударами российской авиацией из-за нехватки собственной авиации. Об этом пишет издание Kyiv Independent.

Источник: GazetaRu | Прочитайте больше »