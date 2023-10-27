Оуэн о «Золотом мяче»: «Холанд забил 52 гола в 53 матчах и выиграл требл, но Месси стал чемпионом мира и главной звездой. Удивлюсь, если Лео не получит»

Артета предложил расширить заявки клубов АПЛ на фоне плотного календаря: «Иначе вместо 5 замен у нас будет 10. Число игр возрастает, как и уровень нагрузки и риск травм»

Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны» Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает»

Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком» Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА» headtopics.com

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Анри о «Золотом мяче» для Месси: «Холанд и другие игроки «Сити» могут спросить: «Почему не я?» Но Лео выиграл ЧМ»– Многие люди могут оспаривать это, но для меня [все очевидно], если игрок выиграл чемпионат мира в той манере, как сделал он. Прочитайте больше ⮕

Холанд забил 96 голов и сделал 19 передач в последних 100 матчах на клубном уровнеНорвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал 115 результативных действий в последних 100 матчах за «горожан» и «Боруссию» Дормунд. Прочитайте больше ⮕

Плющев — о шайбах Овечкина: скоро начнём его шаги считать? Александр играет не сам за себяБывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал два гола в последних двух матчах капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и его погоню за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Прочитайте больше ⮕

«Концерты — самое крутое, что может быть». Фигурист-рокер помогал Гуменнику с RammsteinДмитрий Ефремов не только играет в театре Елены Бережной, но и поёт в рок-группе. Прочитайте больше ⮕

Миятович на месте «Реала» подписал бы Мбаппе, а не Холанда: «У норвежца никогда не будет такого влияния, как у француза»«Холанд – футбольный феномен, голеадор, но он норвежец, у него никогда не будет такого имиджа и такого влияния, как у француза. Прочитайте больше ⮕

ВТБ планирует определиться со следующей выплатой дивидендов до конца годаНо в каком году и размере будут выплачены дивиденды банк пока не раскрывает Прочитайте больше ⮕