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Росгвардия прибыла в аэропорт МахачкалыTelegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что бойцы Росгвардии с щитами и в касках вошли в аэропорт Махачкалы. Прочитайте больше ⮕

Форвард «Ахмата» пробежал полполя и забил в стиле Месси! Но «Зенит» нашёл изящный ответЧемпион сделал победу за пять минут и сократил отставание от лидера до двух очков. Прочитайте больше ⮕

Отказ Зеленского от переговоров может иметь ядерные последствия для ЗападаОтказ киевского режима и его главы Владимира Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь катастрофические последствия — вплоть до ядерных... Прочитайте больше ⮕

Шойгу заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает оборотыМинистр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, заявил, что военно-биологическая деятельность США набирает обороты. Прочитайте больше ⮕

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости - Футбол - Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Шойгу: военно-биологическая деятельность США набирает оборотыАмериканские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сейчас стремятся подключиться к механизмам «АСЕАН плюс», отметил министр обороны. Прочитайте больше ⮕