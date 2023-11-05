Отстранение израильского министра и предупреждение Тегерана: как развивается ситуация вокруг конфликта в секторе Газа

Израильский министр был отстранен, а Тегеран предупрежден: как развивается ситуация вокруг конфликта в секторе Газа. В результате недавних событий в секторе Газа, израильский министр был отстранен от должности. В то же время, Тегеран получил предупреждение от международного сообщества. Ситуация продолжает развиваться и оставаться напряженной.

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RT НА РУССКОМ: Отстранение израильского министра и предупреждение Тегерана: как развивается ситуация вокруг конфликта в секторе ГазаМинистр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху отстранён от участия в заседаниях кабмина. Ранее он допустил возможность сброса атомной бомбы на сектор Газа. МИД Палестины назвал Элияху фашистом, а ХАМАС призвало международное сообщество принять меры, чтобы остановить истребление палестинского народа.

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ВЕСТИ: Более 50 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе ГазаСвыше 50 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в секторе Газа.

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ВЕСТИ: Более 50 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе ГазаСвыше 50 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аль-Магази в секторе Газа.

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VEDOMOSTİ: В «Хамас» ответили на заявление о возможности ядерного удара по сектору ГазаВ «Хамас» назвали заявление израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа терроризмом.

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MKOMSOMOLETS: ООН: в Газе женщинам приходится рожать на улице и в приютахВ секторе Газа женщинам приходится рожать на улице и в приютах, тогда как больницы переполнены, говорится в совместном заявлении Детского фонда ООН, Всемирной организации здравоохранения и БАПОР ООН

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ТАСС: Reuters: Гондурас отозвал посла из Израиля для консультацийКак сообщило агентство, это связано с возможными нарушениями гуманитарного права в секторе Газа

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