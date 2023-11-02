Откровенное платье Бритни Спирс нашли у Аллегровой

Бритни Спирс опубликовала два новых видео в социальной сети, где она продемонстрировала откровенные наряды без нижнего белья. Одно платье в бюстгальтере, но без трусов. Это видео стало популярным среди ее поклонников. Второе - полностью без белья.
В видео 41-летняя Бритни позировала перед камерой со своей собакой, одетая в платье с разрезами до подмышек, скрепленными серебристыми цепочками. Поклонники также заметили, что певица уже украсила свой дом к Рождеству.Второе платье было из прозрачной сетки со вставками. Telegram-канал "Немалахов" отметил, что раньше такие платья носила российская исполнительница песен Ирина Аллегрова.
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