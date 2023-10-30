Отец дошкольника обокрал мать другого ребенка на территории детского сада

В Магнитогорске 40-летний местный житель совершил кражу на территории детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Один из родителей дошкольников попытался украсть детскую коляску, припаркованную у детского сада, но у него не получилось уместить ее в своей машине. Тогда мужчина забрал из коляски дамский кошелек, который принадлежал матери одной из воспитанниц детсада.

Подозреваемого в краже поймали, полиция расследует обстоятельства случившегося. У мужчины судимостей не было.

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