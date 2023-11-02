Отец Макса Ферстаппена чуть не упал со скалы при подготовке к ралли в Испании

Йос Ферстаппен, отец трехкратного чемпиона «Формулы‑1» Макса Ферстаппена, и его штурман Рено Жамуль не получили травм и смогли самостоятельно покинуть кабину машины.

Металлический барьер не позволил участникам заезда упасть со скалы. За девять лет карьеры Йос Ферстаппен участвовал в 106 Гран‑при «Формулы‑1», у него также имеется опыт участия в ралли.

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